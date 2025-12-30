Новый год — 2026
Дочка Борисовой показала кадры после перенесенной пластической операции

Дочка Борисовой шокировала подписчиков фотографиями после пластической операции

Дана Борисова Дана Борисова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Полина Борисова, 18-летняя дочь известной телеведущей, рассказала о перенесенных пластических операциях, опубликовав в Instagram (деятельность в РФ запрещена) кадры из больничной палаты. Девушка сообщила, что за короткий срок прошла через ринопластику и комплексное липоскульптурирование. Врачи уменьшили ей грудь с шестого до третьего размера, а также провели перераспределение жировой ткани.

Полина отметила, что полностью довольна новым носом, хотя первые кадры после вмешательства ее напугали. Относительно коррекции фигуры девушка высказалась более сдержанно, назвав операцию в таком возрасте сомнительным решением. При этом она подчеркнула, что уменьшение груди значительно повысило ее повседневный комфорт.

Мама помешана на пластических операциях, не видит ничего страшного в этом и, наверное, я делала, в какой-то степени, под ее влиянием, — добавила девушка.

Подписчики в социальных сетях отреагировали на признания Полины преимущественно критически. В комментариях пользователи выражали сомнение в необходимости таких процедур для молодой девушки.

До этого телеведущий Андрей Малахов рассказал, что Дана Борисова после очередного скандала с дочерью Полиной отправила ее на перевоспитание в белгородскую деревню. Переезд девушки устроили продюсеры телешоу, дочку ведущей приняла у себя многодетная семья.
