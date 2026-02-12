«Все время на качелях»: Шуров о болезни дочери Даны Борисовой Психиатр Шуров: дочери Даны Борисовой может быть тяжело выстраивать отношения

Отношения Полины Борисовой с ее матерью Даной могли повлиять на болезнь 18-летней девушки, поделился мнением с NEWS.ru врач-психиатр Василий Шуров. По его словам, значение имеет как генетический фактор, так и воспитание. Он также отметил, что из-за состояния девочке может быть тяжело выстраивать отношения.

То, о чем говорит Полина, — это пока диагностическая версия. Постановка диагноза требует времени. Людям с пограничным расстройством личности очень тяжело выстраивать отношения с близкими людьми. Они все время на качелях — у них от любви до ненависти один шаг, — сказал Шуров.

Врач добавил, что Полина росла проблемным ребенком, сказалось влияние матери, которая ее много баловала. Он отметил, что такие расстройства психики остаются на всю жизнь, но психиатрия дает возможность их компенсировать.

Ранее Полина, 18-летняя дочь Даны Борисовой, заявила, что от матери ей передалось психическое заболевание. Девушка уверяет, что неизлечимый недуг привел ее в психиатрическую клинику.