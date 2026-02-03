Дочка Борисовой показалась на публике в экстремальном мини Дочка Борисовой показалась на публике в полупрозрачном коротком наряде

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина пришла на премьеру фильма «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой в главной роли в полупрозрачном наряде, сообщает корреспондент NEWS.ru. Она надела блузку, через которую просвечивал черный бюстгальтер, и короткую юбку.

Образ Полина дополнила темными колготками и туфлями в тон. Отмечается, что Дана Борисова выбрала наряд скромнее — светлый брючный костюм. Также телеведущая дополнила образ сумкой со стразами.

Ранее Дана Борисова заявила, что критикует дочь, чтобы та стала лучше. Также телеведущая заявила, что благодаря ней у Полины появились «такой красивый нос».

До этого дочь знаменитости сообщила, что от матери ей передалось биполярное расстройство личности. По словам девушки, неизлечимый недуг привел к тому, что она даже лежала в психиатрической клинике. Она отметила, что первые проблемы начались в подростковом возрасте, затем ситуация ухудшалась. В частности, она рассказала о характерных состояниях для этого расстройства — сменяющих друг друга фазах депрессии и мании, во время которых девушка «себя не контролировала».