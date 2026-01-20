Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 14:44

Телеведущая Борисова рассказала о взаимоотношениях с дочерью

Дана Борисова Дана Борисова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Телеведущая Дана Борисова в разговоре с Общественной Службой Новостей назвала посты своей дочери оскорбительными. Она отметила, что, критикуя дочь, помогает ей стать лучше.

Благодаря мне у нее появилась новая красивая внешность. Это благодаря мне у нее такой красивый нос, грудь. Те хорошие поступки, которые я делаю, быстро забываются, а когда я что-то критикую, то мама сразу плохая, — рассказала Борисова.

Телеведущая уточнила, что сама не получала такой поддержки в юном возрасте. Она подчеркнула, что лишь пытается заботиться, в то время как ее дочь воспринимает ее слова как критику.

Ранее певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Ионова) рассказала, как ее 18-летняя дочь Лидия Чистякова устроила пожар в ванной комнате. По воспоминаниям знаменитости, пламя начало быстро распространяться, пока девушка пыталась дождаться помощи.

