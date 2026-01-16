Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 18:47

«Слышу крик, ор и мат»: дочь Глюкозы устроила пожар

Дочь Глюкозы устроила пожар в доме

Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Ионова) в эфире шоу Ильи Соболева «Токсики» рассказала, как ее 18-летняя дочь Лидия Чистякова устроила пожар в ванной комнате. По воспоминаниям знаменитости, пламя начало быстро распространяться, пока девушка пыталась дождаться помощи.

Слышу крик, ор и мат. Я выхожу, а весь коридор в дыму, горит ванная, потом бегут люди с огнетушителями. Она просто поставила свечку, свечка загорелась и перешла на корзинку, в которой лежали расчески. Лаки загорелись, пошла занавеска, короче, сгорела ванная, — рассказала певица.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке потушили пожар в здании бизнес-центра «Игнат». Из здания самостоятельно эвакуировались 57 человек, еще одного спасатели вывели с девятого этажа. По предварительной информации, никто не пострадал.

До этого в Москве горящий мужчина выбежал из гаража и бросился в сугроб. На этот шаг он пошел ради спасения жизни. По предварительной информации, в гараже вспыхнул автомобиль. Мужчине удалось избежать сильных ожогов.

