Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 17:35

Горящий мужчина выбежал из гаража и нырнул в сугроб

В Москве горящий мужчина спас себе жизнь прыжком в сугроб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве горящий мужчина выбежал из гаража и бросился в сугроб, сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости», опубликовав кадры с места происшествия. Этот отчаянный шаг, вероятно, спас ему жизнь.

Инцидент произошел на улице Молдагуловой на востоке Москвы. По предварительной информации, в гараже вспыхнул автомобиль. Оказавшийся внутри мужчина загорелся и выбрался на улицу, где немедленно «сбросил» с себя пламя, прыгнув в сугроб. Благодаря этому ему удалось избежать тяжелых ожогов.

Пожар в гараже ликвидирован. Обстоятельства возгорания автомобиля устанавливаются.

Ранее китайский автомобиль взорвался на ходу в Нижнем Новгороде. После этого вспыхнул пожар. В момент инцидента водитель автомобиля едва успел выпрыгнуть из салона. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, причины случившегося устанавливаются.

До этого в подмосковном Одинцово на развилке возле ЖК «Гусарская баллада» произошло возгорание пассажирского автобуса. Огонь охватил транспортное средство практически мгновенно, превратив его в факел. В момент происшествия в салоне никого не было, что позволило избежать трагедии.

Москва
происшествия
пожары
сугробы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Серый кардинал: что известно о новом тренере «Спартака» Карседо
Безруков заявил, что Золотовицкий обладал великолепным чувством юмора
В АТОР опровергли новость о нападениях ОПГ с мачете в Кении
Появились новые детали о попавшем в скандал с насилием над детьми актере
«Хайпа много, трагедии никакой»: в АТОР высказались о решении США по визам
Раскрыто, как Трамп планирует присоединить Гренландию к США
В РСТ обратились к россиянам на фоне сообщений о паузе в выдаче виз США
Ученые раскрыли, почему мужчинам плохо при температуре 37,2
В Совфеде назвали наиболее подходящего переговорщика от ЕС по Украине
Военэксперт назвал причину активизации поставок НАТО на Украину
Камамбер с грушей в слоеном тесте: нежный пирог за 25 минут!
Климатолог ответила, когда ледник Судного дня будет грозить затоплением
Во Франции назвали причину, почему не поддержат Трампа в вопросе Гренландии
Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поговорили по телефону
Стало известно, когда в России появится вакцина от рака легкого
В Госдуме оценили шансы Тимошенко стать президентом Украины
Лолита призналась, что не может прийти в себя после смерти Золотовицкого
Стало известно, кто возглавил Пушкинский музей вместо Галактионовой
Пикантные фото активистки ЛДПР возмутили общественность
«Отбиться от бандитов нам помог Кобзон»: Розовский о театре, цензуре, ИИ
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.