Горящий мужчина выбежал из гаража и нырнул в сугроб

Горящий мужчина выбежал из гаража и нырнул в сугроб В Москве горящий мужчина спас себе жизнь прыжком в сугроб

В Москве горящий мужчина выбежал из гаража и бросился в сугроб, сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости», опубликовав кадры с места происшествия. Этот отчаянный шаг, вероятно, спас ему жизнь.

Инцидент произошел на улице Молдагуловой на востоке Москвы. По предварительной информации, в гараже вспыхнул автомобиль. Оказавшийся внутри мужчина загорелся и выбрался на улицу, где немедленно «сбросил» с себя пламя, прыгнув в сугроб. Благодаря этому ему удалось избежать тяжелых ожогов.

Пожар в гараже ликвидирован. Обстоятельства возгорания автомобиля устанавливаются.

Ранее китайский автомобиль взорвался на ходу в Нижнем Новгороде. После этого вспыхнул пожар. В момент инцидента водитель автомобиля едва успел выпрыгнуть из салона. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, причины случившегося устанавливаются.

До этого в подмосковном Одинцово на развилке возле ЖК «Гусарская баллада» произошло возгорание пассажирского автобуса. Огонь охватил транспортное средство практически мгновенно, превратив его в факел. В момент происшествия в салоне никого не было, что позволило избежать трагедии.