Силы ПВО отбили налет дронов на два российских региона Силы ПВО уничтожили 22 украинских БПЛА в Брянской области и Краснодарском крае

Российские средства противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщила пресс-служба Минобороны России. 20 из них были сбиты над территорией Брянской области, два — над Краснодарским краем.

30 декабря т. г. в период с 12:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 20 БПЛА — над территорией Брянской области и два БПЛА — над территорией Краснодарского края, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что системы противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации отразили масштабную атаку беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. В течение ночи с 28 на 29 декабря был перехвачен и уничтожен 91 украинский ударный беспилотный летательный аппарат.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что атаки украинских беспилотников на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина являются провокацией, саботирующей мирный процесс. По его мнению, этот инцидент направлен не только против России, но и дестабилизирует дипломатические старания американской администрации.