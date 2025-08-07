Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 14:05

«Только не с ним»: политолог о встрече Путина и Трампа с Зеленским

Политолог Перенджиев: Россия будет договариваться с новым президентом Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Москва согласится на трехстороннюю встречу лидеров России, США и Украины, если в Киеве сменится власть, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, президент РФ Владимир Путин не будет договариваться с нынешним украинским главой Владимиром Зеленским.

Дело в том, что вряд ли наш президент пожелает общаться с Зеленским, с [Дональдом] Трампом (президент США. — NEWS.ru) — пожалуйста. Вряд ли наша сторона согласится на трехстороннюю встречу, если там будет участвовать [нынешний президент Украины]. Надо сначала понять позицию Трампа, прежде чем говорить с Зеленским. Если договариваться, то только не с ним, то есть нужен другой руководитель Украины. У Трампа есть кандидатуры, — сказал Перенджиев.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что Москва может стать местом встречи Путина и Трампа. По его словам, время и город, где пройдут переговоры лидеров двух держав, уже были согласованы, однако детали пока не разглашаются из соображений безопасности.

