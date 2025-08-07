Назван самый подходящий город для встречи Путина и Трампа

Москва может стать местом встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, время и город, где пройдут переговоры лидеров двух держав, уже были согласованы, однако детали пока не разглашаются из соображений безопасности.

Вчера [во время визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Россию] было согласовано и время, и место, [где пройдут переговоры Путина и Трампа]. Пока из соображений безопасности это не оглашают, поэтому можно предполагать. Мое мнение таково: в целях безопасности, наверное, целесообразнее было бы провести встречу в Москве. Мне кажется, так было бы проще, — высказался Чепа.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил мнение, что встреча Путина и Трампа не остановит наступление Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции. По его словам, боевые действия продолжатся до тех пор, пока не будет выполнена задача, поставленная верховным главнокомандующим России.