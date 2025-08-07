Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 11:56

Назван самый подходящий город для встречи Путина и Трампа

Депутат Чепа предположил, что Путин и Трамп встретятся в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Москва может стать местом встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, время и город, где пройдут переговоры лидеров двух держав, уже были согласованы, однако детали пока не разглашаются из соображений безопасности.

Вчера [во время визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Россию] было согласовано и время, и место, [где пройдут переговоры Путина и Трампа]. Пока из соображений безопасности это не оглашают, поэтому можно предполагать. Мое мнение таково: в целях безопасности, наверное, целесообразнее было бы провести встречу в Москве. Мне кажется, так было бы проще, — высказался Чепа.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил мнение, что встреча Путина и Трампа не остановит наступление Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции. По его словам, боевые действия продолжатся до тех пор, пока не будет выполнена задача, поставленная верховным главнокомандующим России.

Владимир Путин
Россия
Дональд Трамп
Москва
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
