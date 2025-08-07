Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 11:51

В Госдуме раскрыли, как встреча Путина и Трампа повлияет на ход СВО

Депутат Колесник: встреча Путина и Трампа не остановит наступление РФ в зоне СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа не остановит наступление Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции, выразил мнение в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, боевые действия продолжатся до тех пор, пока не будет выполнена задача, поставленная верховным главнокомандующим РФ.

Ожидать от встречи Путина и Трампа можно всего, но как пройдут переговоры? Вопрос в том, чем они закончатся и о чем лидеры двух стран договорятся. Я думаю, что там будет какая-то комплексная договоренность. На предмет боевых действий: пока для нас задача, поставленная президентом, не закончилась. Как идет СВО, так и идет. И поскольку президент ставил задачу, он и решит в конечном итоге, продолжать дальше или не продолжать боевые действия, в каком масштабе и как это все будет. Это решение верховного главнокомандующего. Так всегда было во все времена, — высказался Колесник.

Депутат отметил, что Вооруженные силы РФ продолжают наступать по всем направлениям. Он подчеркнул, что главное для российской армии — следовать ранее отданным приказам.

Вооруженные силы РФ сейчас продолжают наступать по всем фронтам, отмены не было. А какие там будут решения и где будут встречаться президенты США и России — это уже вопросы нашего верховного командования. Задача военных — продолжать боевые действия и наступать, ни в коем случае не обрывать наступательный порыв. На сегодня других команд никаких нет, кроме той, которая была поставлена в начале специальной военной операции, — подытожил Колесник.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что Путин и Трамп обсудят во время переговоров вопросы, подготовленные в Стамбуле. По его словам, сам факт встречи свидетельствует о позитивном развитии диалога между лидерами двух стран.

