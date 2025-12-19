Планы европейских лидеров по использованию замороженных российских суверенных активов являются безрассудными и несут серьезные экономические риски для Евросоюза, заявил журналист Рик Санчес в эфире своего YouTube-канала. Он выразил мнение, что такие действия продиктованы нерациональной ненавистью к России и могут привести к разрушительным последствиям.

Журналист привел аргументацию, которую, по его данным, используют эксперты в Брюсселе. Они указывают, что конфискация активов по политическим мотивам подорвет фундаментальное доверие к европейской финансовой системе. Международные инвесторы, увидев такой прецедент, могут начать массовый отток капитала, опасаясь за сохранность своих средств. Санчес подчеркнул, что эти предостережения остаются без внимания.

Именно это и говорят многие европейцы, даже главные банкиры в Брюсселе говорят главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и другим: «Не делайте этого! Как только вы это сделаете, вы, по сути, дадите миру понять, что можете заморозить активы своих клиентов в банке по политическим причинам. Никто вам никогда больше не поверит, — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя возможную конфискацию, заявил, что подобные действия являются грабежом, и Москва будет отстаивать свои интересы. Вопрос об использовании замороженных активов РФ остается не только острым политическим, но и тяжелой экономической дилеммой для Запада, способной повлиять на стабильность глобальной финансовой архитектуры.