Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 23:15

«Не делайте этого!»: США запаниковали из-за шага ЕС против России

Санчес: шаги Евросоюза по российским активам предвещают экономическую катастрофу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Планы европейских лидеров по использованию замороженных российских суверенных активов являются безрассудными и несут серьезные экономические риски для Евросоюза, заявил журналист Рик Санчес в эфире своего YouTube-канала. Он выразил мнение, что такие действия продиктованы нерациональной ненавистью к России и могут привести к разрушительным последствиям.

Журналист привел аргументацию, которую, по его данным, используют эксперты в Брюсселе. Они указывают, что конфискация активов по политическим мотивам подорвет фундаментальное доверие к европейской финансовой системе. Международные инвесторы, увидев такой прецедент, могут начать массовый отток капитала, опасаясь за сохранность своих средств. Санчес подчеркнул, что эти предостережения остаются без внимания.

Именно это и говорят многие европейцы, даже главные банкиры в Брюсселе говорят главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и другим: «Не делайте этого! Как только вы это сделаете, вы, по сути, дадите миру понять, что можете заморозить активы своих клиентов в банке по политическим причинам. Никто вам никогда больше не поверит, — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя возможную конфискацию, заявил, что подобные действия являются грабежом, и Москва будет отстаивать свои интересы. Вопрос об использовании замороженных активов РФ остается не только острым политическим, но и тяжелой экономической дилеммой для Запада, способной повлиять на стабильность глобальной финансовой архитектуры.

активы
Евросоюз
риски
планы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силы ПВО защитили пять российских регионов от украинских дронов
Известная российская теннисистка угодила в базу «Миротворца»
В Госдепе перечислили, что от США получает Украина
Главкома ВСУ уличили в большом количестве значимых провалов
Россия разрывает серию военных договоров с Западом
«Не делайте этого!»: США запаниковали из-за шага ЕС против России
Комета-«пришелец» скоро покинет Солнечную систему
«Прилетел HIMARS»: ветеран СВО о гибели сына на фронте, дронах ВСУ и Чечне
В США подтвердили, что продолжают помогать Украине по одному направлению
Раскрыты подробности задержания судьи по делу «Торпедо»
Долину предупредили о возможных лишениях на 95 млн рублей
Британия приняла одно решение по России после провала саммита ЕС
Стало известно о росте числа отравившихся в подмосковном пансионате
Страх войны c РФ, диктатура, фашизм: как Британия пожирает саму себя
В МИД РФ отреагировали на теракты Украины в Черном море
Грабители «обчистили» музей в Бельгии и украли кольцо Наполеона
В Белгородской области найдены две жертвы атаки ВСУ
«Никакой паузы не было»: в НАТО раскрыли правду по накачке Украины оружием
Как выбрать кроссовки: на зиму, для бега, зала, прогулок и на сменку
Рубио рассказал, почему США хотят закончить конфликт на Украине
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

Разгром «Градов» и наступление под Днепром: успехи ВС РФ к утру 18 декабря
Россия

Разгром «Градов» и наступление под Днепром: успехи ВС РФ к утру 18 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.