19 декабря 2025 в 21:58

«Никакой паузы не было»: в НАТО раскрыли правду по накачке Украины оружием

Генерал Келлер: на Украину продолжили поставлять оружие после решения Трампа

НАТО НАТО Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украина продолжила получать оружие, несмотря на решение президента США Дональда Трампа приостановить ее финансирование, заявил агентству Reuters генерал-майор бундесвера, заместитель командующего миссией НАТО по содействию безопасности и тренировке для Украины (NSATU) Майк Келлер. Он напомнил, что «поддержкой» Киева также занимаются европейские страны.

Никакой паузы не было. <…> Это просто продолжалось, и дело не в том, что США явно ждут, когда за это заплатят. Как только объявляется об одном пакете PURL, начинается поток оружия, — констатировал военный.

Отмечается, что 14 июля 2025 года был дан старт программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Ее инициаторами стали Трамп и генсек НАТО Рютте. 17 сентября представитель Североатлантического альянса в Киеве Патрик Тернер заявил, что поставки американского оружия Украине продолжаются.

Ранее замминистра обороны Великобритании Люк Поллард заявил, что «коалиция желающих» намерена помочь Украине перестроить армию после завершения кризиса. По его словам, Киев нуждается в поддержке Лондона и Парижа в переходный период после установления мира.

