Долину предупредили о возможных лишениях на 95 млн рублей Адвокат Бенхин: певица Долина может остаться без двух квартир в Юрмале

Российская эстрадная певица Лариса Долина рискует лишиться двух апартаментов в латвийском городе Юрмала, общая стоимость которых оценивается в 95 млн рублей. Как сообщает издание «Абзац» со ссылкой на адвоката Александра Бенхина, такая перспектива возникла из-за того, что артистка включена в санкционные списки.

Из-за режима заморозки активов Долина не имеет возможности ни оплачивать счета за коммунальные услуги, ни продать свою собственность. Накопление долгов за ЖКХ создает основание для потенциального обращения эксплуатационной компании или муниципалитета в суд с иском о взыскании задолженности через конфискацию имущества. Параллельно в латвийском сейме обсуждается законодательная инициатива, позволяющая национализировать активы граждан России, подпавших под ограничения.

Поскольку копятся долги за ЖКХ, дальше эксплуатирующая компания или муниципалитет за неуплату в течение некоторого времени могут подать в суд и конфисковать имущество за долги, — объяснил Бенхин.

Попытки обойти ограничения, например, заплатить долги или продать квартиры через доверенных лиц, квалифицируются латвийским законодательством как уголовное преступление. Единственным легальным выходом юрист видит обращение в суд с иском о признании санкций необоснованными. Однако эта процедура сопряжена с новыми сложностями: для этого требуется нанять дорогостоящего европейского адвоката, что практически невозможно из-за тех же финансовых ограничений.

Ранее адвокат семьи Лурье Светлана Свириденко заявила, что Долина до сих пор не освободила квартиру в Хамовниках, несмотря на решение Верховного суда России. По ее словам, следующее заседание, которое может поставить точку в этом деле, назначено на 25 декабря 2025 года.