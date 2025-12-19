Британия приняла одно решение по России после провала саммита ЕС FT: Лондон отказался экспроприировать активы Москвы после провала саммита ЕС

Правительство Соединенного Королевства не планирует самостоятельно конфисковывать суверенные активы России, которые были заморожены после начала специальной военной операции. Такое решение принято на фоне того, что лидеры Европейского союза не смогли договориться по этому вопросу на недавнем саммите, пишет Financial Times со ссылкой на официального представителя британского кабинета министров.

По данным газеты, на высшем уровне ЕС сохраняются разногласия относительно механизма использования замороженных средств в интересах Украины. Несмотря на давление со стороны некоторых стран-членов, единого решения выработать не удалось. В этой ситуации Лондон предпочитает сохранять координацию с ключевыми союзниками, а не действовать в одиночку.

Мы не будем действовать без международных партнеров, — заявил представитель правительства.

Он подчеркнул, что Великобритания продолжит тесное взаимодействие с другими участниками «Большой семерки» (G7) и институтами Евросоюза. Эта связь необходима для поиска законных способов направлять ресурсы на восстановление Украины.

Идею конфискации российских активов активно поддерживали США и Канада, в то время как ряд европейских государств, включая Германию и Францию, выражали юридические и экономические опасения. Вопрос останется предметом сложных международных консультаций.

Ранее глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что Европа потерпела неудачу в попытке навредить президенту России Владимиру Путину. Такими словами политик прокомментировал провал плана Евросоюза по использованию российских активов, указав на то, что лидеры ЕС утратили влияние.