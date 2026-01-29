Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 13:51

Изъятие имущества экс-инспектора полпреда в ЮФО признали законным

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Краснодарский краевой суд счел законным решение об изъятии имущества у бывшего федерального инспектора аппарата полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Андрея Коровайко, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Отмечается, что в доход государства обратили собственность на сумму в 28 млрд рублей.

Краснодарским краевым судом по апелляционным жалобам ответчиков проверено и оставлено в силе решение, которым удовлетворен иск <…> к бывшему федеральному инспектору аппарата полномочного представителя президента РФ <…> Андрею Коровайко и подконтрольным ему лицам об изъятии в казну государства имущества, — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Правительство России включило одно из крупнейших спиртовых производств страны, АО «Амбер Талвис», в план приватизации до 2028 года. Предприятие было изъято в доход государства в 2024 году, когда суд признал его владельца Юрия Шефлера виновным в финансировании ВСУ.

До этого Октябрьский районный суд Краснодара продлил срок ареста обвиняемому в мошенничестве компаньону бывшего судьи Верховного суда России Виктора Момотова Андрею Марченко. Кроме того, увеличен срок содержания под стражей для его сына и доверенного лица.

