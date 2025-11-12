Суд продлил арест компаньону экс-судьи Момотова

Октябрьский районный суд Краснодара продлил срок ареста обвиняемому в мошенничестве компаньону бывшего судьи Верховного суда России Виктора Момотова Андрею Марченко, пишет ТАСС со ссылкой на участника процесса. Кроме того, было принято решение увеличить срок содержания под стражей для его сына Ивана Марченко и доверенного лица предпринимателя Ольги Тимофеенко.

Суд продлил арест Андрею и Ивану Марченко, а также Тимофеенко на 2 месяца 16 суток, — рассказал собеседник.

Адвокат бизнесмена Иван Дворовенко сообщил, что защита ходатайствовала о замене меры пресечения на домашний арест. Он также добавил, что решение о продлении ареста будет обжаловано.

Ранее сообщалось, что владелец сети отелей «Мартон» Марченко не признал вину по предъявленным ему обвинениям в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежа. Следствие полагает, что бизнес-партнеры организовали сеть из около 40 гостиниц в разных регионах страны. При этом большинство объектов были введены в эксплуатацию с нарушениями. В материалах дела говорится, что Момотов оказывал давление на правосудие в интересах своего компаньона.