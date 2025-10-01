Владелец сети бизнес-отелей «Мартон» ответил на обвинения в мошенничестве Экс-компаньон бывшего судьи Момотова отельер Марченко отверг обвинения в аферах

Владелец сети бизнес-отелей «Мартон» Андрей Марченко не признал вину по предъявленным ему обвинениям в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежа. Обвинения связаны с его предполагаемой ролью в схеме ухода от налогов и незаконной предпринимательской деятельности, пишет ТАСС.

На допросе Марченко заявил следствию, что в действительности хотел отойти от личного управления операционной деятельностью гостиниц, но при этом оставить за собой право контролировать сохранность имущества, — указано в сообщении.

Марченко является бывшим компаньоном экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова. Его Генпрокуратура считает фактическим совладельцем гостиничного бизнеса.

По данным следствия, бизнес-партнеры создали сеть из примерно 40 гостиниц «Мартон» в различных регионах России. Большинство из них, как утверждается, были введены в эксплуатацию с нарушениями — под видом индивидуальных жилых домов или с нарушением целевого назначения земельных участков.

В материалах уголовного дела указано, что Момотов оказывал давление на правосудие в интересах бизнесмена. Таким образом он пресекал попытки местных властей оспорить эти незаконные действия.

Рассмотрение иска Генпрокуратуры об изъятии имущества, в котором также фигурирует Момотов, начнется в суде 8 октября. Сам экс-судья, полномочия которого были прекращены 26 сентября, также отрицает все предъявленные ему претензии.

Ранее Останкинский суд Москвы принял решение о наложении ареста на все имущество Момотова. Арест также распространяется на 22 аффилированных с ним лица.