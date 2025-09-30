Стало известно, что произошло с имуществом судьи Верховного суда в отставке

Стало известно, что произошло с имуществом судьи Верховного суда в отставке Суд наложил арест на все имущество судьи Верховного суда в отставке Момотова

Останкинский суд Москвы принял решение о наложении ареста на все имущество бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова. Арест также распространяется на 22 аффилированных с ним лица, пишет ТАСС.

Мера применена к имуществу самого Момотова, его матери и 21 аффилированного лица, включая компаньонов Андрея и Ивана Марченко. Решение вступило в силу в рамках антикоррупционного иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства незаконно полученных активов.

В перечень арестованного имущества вошли объекты недвижимости, подлежащие изъятию в государственную казну, в том числе гостиница «Вологда» и около 100 объектов, зарегистрированных на Марченко. Генпрокуратура требует изъять активы общей стоимостью не менее 9 млрд рублей, включая 95 объектов недвижимости.

Виктор Момотов занимал должность судьи Верховного суда с 2010 года, входил в состав президиума высшего судебного органа и возглавлял Совет судей РФ. 26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей прекратила его полномочия в связи с подачей заявления об отставке. В рамках подготовки к рассмотрению иска суд сформировал 26 исполнительных листов.

Ранее следствие выяснило, что Момотов нарушал антикоррупционные правила и вел совместные дела с преступной группировкой «Покровские». Кроме того, он через суд помог узаконить 11 объектов недвижимости в четырех регионах страны.