23 сентября 2025 в 12:39

Вскрылись многомиллиардные преступления председателя Совета судей России

Почти 100 объектов недвижимости хотят изъять у главы Совета судей Момотова

Виктор Момотов Виктор Момотов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Генпрокуратура РФ подала иск об изъятии почти 100 объектов недвижимости у председателя Совета судей РФ Виктора Момотова, пишет ТАСС со ссылкой на источник. По данным ведомства, имущество было зарегистрировано на третьих лиц.

Следствие выяснило, что Мамотов нарушал антикоррупционные правила и вел совместные дела с преступной группировкой «Покровские». Кроме того, он через суд помог узаконить 11 объектов недвижимости в четырех регионах страны.

Также, по данным Генпрокуратуры, Мамотов получил выгоду за счет бюджета Краснодара, где незаконно взыскал свыше 100 млн рублей. Он фактически является совладельцем сети отелей Marton, оцениваемой примерно в 9 млрд рублей. Также установлено, что он не заплатил налоги на сумму более 500 млн рублей.

Ранее Тверской суд Москвы обратил в доход государства компании «Востокцемент» и «Ренессанс» стоимостью 79 млрд рублей. Активы принадлежали родственникам бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, осужденного за коррупцию и участвующего в СВО. Суд согласился с доводами обвинения и признал требования надзорного органа законными.

