Многомиллиардное имущество участвующего в СВО экс-мэра отдали государству

Компании экс-мэра Владивостока Пушкарева за 79 млрд рублей перешли государству

Игорь Пушкарев Игорь Пушкарев Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Тверской суд Москвы обратил в доход государства компании «Востокцемент» и «Ренессанс» стоимостью 79 млрд рублей, пишет ТАСС. Активы принадлежали родственникам бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, осужденного за коррупцию и участвующего в СВО.

Иск заместителя генерального прокурора к Пушкареву А. И. <…> и иным ответчикам об обращении их имущества в доход РФ удовлетворить в полном объеме, — огласил решение судья.

По данным прокуратуры, имущество семьи Пушкаревых было приобретено за счет коррупционных схем, выявленных в период работы экс-мэра. Суд согласился с доводами обвинения и признал требования надзорного органа законными.

Ранее Генеральная прокуратура РФ подала иск к экс-мэру Ярославля Алексею Малютину и потребовала изъять у него, его партнера по бизнесу Вячеслава Смирнова и аффилированных лиц 14 земельных участков площадью 5,1 гектара. В материалах дела указано, что подозреваемые могли приобрести территорию с помощью совместного холдинга «Авангард».

Судебные приставы до этого арестовали счета вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова и его супруги. Отмечается, что это произошло в связи с иском Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства крупной энергокомпании «Облкоммунэнерго». По словам самого Чемезова, его адвокаты «занимаются этим вопросом».

