Генпрокуратура потребовала изъять у экс-мэра Ярославля 14 участков земли

Генеральная прокуратура подала иск к экс-мэру Ярославля Алексею Малютину и потребовала изъять у бывшего градоначальника, его партнера по бизнесу Вячеслава Смирнова и аффилированных лиц 14 земельных участков площадью 5,1 га, сообщили в издании «Коммерсант». В материалах дела указано, что подозреваемые могли приобрести территорию при помощи совместного холдинга «Авангард».

До передачи земли ее арендовало ООО «Булат», которое планировало построить торговый центр. В итоге в 2018 году «Авангард» выкупил участки у администрации за 7,5 млн рублей при условии, что рыночная стоимость составляла 400 млн рублей, уточнили в издании.

Ранее судебные приставы арестовали счета вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова и его супруги. Отмечается, что это произошло в связи с иском Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства крупной энергокомпании «Облкоммунэнерго». По словам самого Чемезова, его адвокаты «занимаются этим вопросом».

Также генпрокуратура РФ потребовала изъять активы семьи экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева на 80 млрд рублей. В 2019 году бывший градоначальник был признан виновным в ряде коррупционных преступлений.