16 сентября 2025 в 11:15

Приставы арестовали счета свердловского вице-губернатора

Вице-губернатор Свердловской области Чемезов заявил об аресте своих счетов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Судебные приставы арестовали счета вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова и его супруги, сообщает ТАСС. Отмечается, что это произошло в связи с иском Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства крупной энергокомпании «Облкоммунэнерго». По словам самого Чемезова, его адвокаты «занимаются этим вопросом».

Сейчас я пока точных комментариев дать не могу, потому что я узнал об этом, <…> когда банки арестовали [счета], — отметил он.

Вице-губернатор уточнил, что в отношении него не заведено уголовных дел. Фактическими владельцами компании являются бывший советник экс-главы корпорации РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров.

Ранее Арбитражный суд Москвы ввел процедуру банкротства в отношении российского имущества компании Volkswagen. Кроме того, в реестр требований кредиторов автоконцерна были включены требования компании «Камея» на сумму свыше 16,9 млрд рублей.

До этого стало известно, что судебные приставы прекратили исполнительное производство о взыскании 20 млн рублей с основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Они не смогли установить местонахождение должника, а также получить сведения о наличии на его банковских счетах денежных средств.

счета
аресты
Свердловская область
компании
