С основателя банка «Тинькофф» перестали взыскивать 20 млн рублей

Судебные приставы прекратили исполнительное производство о взыскании 20 млн рублей с основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Предыдущее решение было принято Усть-Лубинским районным судом 19 июня 2024 года, пишет РИА Новости.

Согласно имеющимся данным, приставы прекратили исполнительное производство, поскольку не смогли установить местонахождение должника, его имущества и получить сведения о наличии на банковских счетах Тинькова денежных средств и других ценностей, — указано в сообщении.

В феврале 2024 года, Минюст РФ включил Тинькова в реестр иностранных агентов. Весной 2022 года бизнесмен продал холдингу «Интеррос» свою 35% долю акций TCS Group. Несмотря на попытки бизнесмена отозвать бренд, права на название «Тинькофф» остались у российского банка.

Ранее Федеральная служба судебных приставов подала иск к Михаилу Ходорковскому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) о взыскании задолженности в размере 17,4 млрд рублей. Документ был зарегистрирован в Мещанском суде Москвы 22 августа. Среди ответчиков также значатся бывшие партнеры Ходорковского — Платон Лебедев и Владимир Дубов. Сумма долга складывается из неисполненных обязательств по десяти исполнительным производствам, открытым с 2005 года.