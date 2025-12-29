Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 10:15

Депутат назвал единственное условие разговора Путина и Зеленского

Депутат Колесник: Зеленский сможет поговорить с Путиным, если не струсит

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент Украины Владимир Зеленский сможет провести разговор с главой РФ Владимиром Путиным при условии, если не струсит, предположил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. Он добавил, что российская сторона всегда была открыта к переговорам, в отличие от Киева.

Путин всегда говорил, в том числе недружественным странам, коллективному Западу, который жестко работает против России, поставляет оружие Украине, что мы открыты к переговорам, все телефоны известны, связь настраивается. Но Запад не спешил, что привело к большому количеству человеческих жертв. Разговор Зеленского и Путина, предположу, возможен, если президент Украины опять не улизнет как угорь. Он сейчас главный угорь в мире, очень скользкий. Но в конечном итоге его все равно прижмут. На него даже [Эммануэль] Макрон (президент Франции. — NEWS.ru) стал давить, — высказался Колесник.

По мнению депутата, Европейский союз уже понес серьезные экономические и потери из-за разрыва сотрудничества с Москвой. Он также подчеркнул, что российский лидер никогда не отказывался от переговоров с украинской стороной.

Я не думаю, что Путин когда-то отказывался [от переговоров с украинской стороной]. Это Зеленский сам себе запретил переговоры. Украина отказывалась, Россия шла дальше. ЕС очень много потерял из-за того, что не работает с РФ. Видимо, пришло понимание, что чем дальше, тем хуже. Зеленскому не стоит затягивать с переговорами, иначе Украина станет размером с Киевскую область, — подытожил Колесник.

Ранее научный сотрудник Института имени Куинси Марк Эпископос заявил, что встреча президента США Дональда Трампа с Зеленским дала мощный позитивный импульс дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Белый дом и его партнеры достигли содержательного прогресса в формировании рамочной договоренности.

