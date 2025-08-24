Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 03:15

Судебные приставы подали иск к Ходорковскому

ФССП подала иск к Ходорковскому из-за его налоговых долгов на 17,4 млрд рублей

Михаил Ходорковский Михаил Ходорковский Фото: Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press

Федеральная служба судебных приставов подала иск к Михаилу Ходорковскому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) о взыскании задолженности в размере 17,4 млрд рублей. Документ был зарегистрирован в Мещанском суде Москвы 22 августа, пишет ТАСС.

Среди ответчиков также значатся бывшие партнеры Ходорковского — Платон Лебедев и Владимир Дубов. Сумма долга складывается из неисполненных обязательств по десяти исполнительным производствам, открытым с 2005 года.

Основную часть задолженности составляют неуплаченные налоги, пени, сборы и государственные пошлины. Дополнительно в сумму включены штрафы за нарушения законодательства об иноагентах.

Ходорковский, признанный в России иноагентом, в настоящее время находится за пределами страны. Также он был заочно объявлен в международный розыск.

Ранее политолога Сергея Маркова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) внесли в реестр иностранных агентов. Уточняется, что он помогал создавать и распространять материалы иноагентов, а также делился публикациями организаций, признанных в России нежелательными.

Михаил Ходорковский
иски
ФССП
приставы
