Судебные приставы подали иск к Ходорковскому ФССП подала иск к Ходорковскому из-за его налоговых долгов на 17,4 млрд рублей

Федеральная служба судебных приставов подала иск к Михаилу Ходорковскому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) о взыскании задолженности в размере 17,4 млрд рублей. Документ был зарегистрирован в Мещанском суде Москвы 22 августа, пишет ТАСС.

Среди ответчиков также значатся бывшие партнеры Ходорковского — Платон Лебедев и Владимир Дубов. Сумма долга складывается из неисполненных обязательств по десяти исполнительным производствам, открытым с 2005 года.

Основную часть задолженности составляют неуплаченные налоги, пени, сборы и государственные пошлины. Дополнительно в сумму включены штрафы за нарушения законодательства об иноагентах.

Ходорковский, признанный в России иноагентом, в настоящее время находится за пределами страны. Также он был заочно объявлен в международный розыск.

