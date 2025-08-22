Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 17:04

Политолога Сергея Маркова объявили иноагентом

Сергей Марков Сергей Марков Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Политолога Сергея Маркова внесли в реестр иностранных агентов, передает пресс-служба Минюста РФ. В ведомстве уточнили, что он помогал создавать и распространять материалы иноагентов, а также делился публикациями организаций, признанных в России нежелательными.

Кроме того, принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранным агентом. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, — сказано в сообщении.

В список иноагентов также попали протоиерей Андрей Кордочкин, блогер Дмитрий Нюберг, активистка Раджана Дугарова. Из организаций в реестре оказались проекты Tamizdat Project и «Алиф ТВ».

Ранее стало известно, что у блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут конфисковать квартиру в Москве. Речь идет о двухкомнатной квартире в Северном Тушино площадью 64 квадратных метра. На жилье Варламова уже может быть наложен арест после того, как его приговорили к восьми годам колонии по делу о распространении фейков о российской армии.

