Из жизни ушел выдающийся российский органист В Москве на 69-м году жизни умер заслуженный артист России Алексей Паршин

Заслуженный артист России Алексей Паршин умер на 69-м году жизни, сообщила пресс-служба музыкально-педагогического института (ГМПИ) имени М. М. Ипполитова-Иванова, где он преподавал с 1984 года. Прощание с маэстро состоится 13 января в Долгопрудном. Коллеги и ученики вспоминают его как преданного искусству мастера, чей вклад в музыкальную педагогику невозможно переоценить.

11 января 2026 года на 69-м году жизни скончался выдающийся отечественный органист, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России, профессор, заведующий кафедрой органа ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова Алексей Александрович Паршин, — сообщили в вузе.

Паршин был знаковой фигурой для российской органной школы. Выпускник Московской консерватории 1980 года, он долгие годы совмещал активную концертную деятельность с наставничеством, выступая в соборах и концертных залах по всей стране.

Ранее на 66-м году жизни скончался гитарист и клавишник культовой британской группы The Cure Перри Бэмоунт. Музыкант умер после непродолжительной болезни в Рождество, 25 декабря.