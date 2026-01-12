Сингапурец заставил подростка макать гениталии в соус чили и пить мочу Сингапурец заставил подростка обмакнуть гениталии в соус чили и получил срок

Сингапурский суд назначил 18-летнему студенту испытательный срок на 21 месяц после того, как тот обманом заставил другого молодого человека нанести соус чили на гениталии, передает South China Morning Post. Злоумышленник, выдавая себя за девушку, также принудил юношу пить собственную мочу и вынудил отдать деньги.

Отмечается, что на момент событий потерпевшему и преступнику было по 16 лет. Злоумышленник зарегистрировался в соцсетях под видом девушки, используя чужие фото, и убедил пострадавшего, что между ними существуют романтические отношения, подчеркнули журналисты.

Молодой человек под психологическим давлением выполнял унижающие достоинство действия. Также преступник вымогал у юноши деньги и подарочные карты, которые передавались через тайники в общественных местах. В итоге пострадавший обратился в полицию, арестованный признал себя виновным, добавили в издании.

