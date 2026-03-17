В Госдуме рассказали о медиации для несовершеннолетних

Развитие медиации позволит снизить уровень подростковой преступности и поможет в дальнейшей социализации несовершеннолетних, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, традиционная система реагирования сконцентрирована на наказании виновного, тогда как восстановительный подход смещает акцент на возмещение вреда и осознание молодыми людьми последствий своих поступков.

Традиционная система реагирования на преступление среди молодежи сконцентрирована на факте нарушения закона и наказании виновного. Правосудие и медиация смещают акцент на восстановление нарушенных отношений, возмещение вреда и самое главное — на осознание подростком последствий действий и принятие ответственности. Исследования, проведенные в рамках работ по медиации в уголовном процессе, показывают, что применение восстановительного подхода по делам несовершеннолетних снижает риск вторичной преступности и помогает социализации, — пояснил Толмачев.

Парламентарий отметил, что для изменения ситуации необходимо совершенствовать профилактику, в том числе через развитие медиации на всех этапах: от конфликтов в школах до уголовного судопроизводства. По его словам, в России уже формируется соответствующая практика.

На этом фоне постепенно формируется практика в уголовном судопроизводстве с участием несовершеннолетних. В связи с этим особый интерес представляет региональный опыт. Именно в субъектах мы видим, как восстановительное правосудие из концепции превращается в рабочий инструмент, — заявил Толмачев.

Он добавил, что в Тульской области с 2017 года развивается концепция служб примирения, ориентированных на работу с несовершеннолетними правонарушителями и их жертвами. По словам депутата, работа таких медиаторов встраивается в общую линию развития сети школьных и территориальных служб. Также парламентарий отметил, что концепция реализуется в Пермском крае, Архангельской области и Москве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что борьба с подростковой преступностью является общенациональной задачей. По его словам, над этим должны работать все органы власти: и муниципальные, и региональные, и федеральные.