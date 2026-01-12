Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 18:58

Тягач врезался в самолет с хоккеистами на борту

Во Внуково тягач столкнулся с бизнес-джетом, в котором находились хоккеисты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В московском аэропорту Внуково тягач врезался в бизнес-джет, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина». По данным источника, обошлось без жертв и пострадавших.

Авария случилась вечером 11 января, когда тягач занесло при повороте. В результате столкновения пострадал самолет авиакомпании «Меридиан», на борту которого находились хоккеисты, готовившиеся к вылету в Екатеринбург. Повреждение двигателя пассажирского авиасудна привело к отмене рейса.

По информации канала, никто из 19 пассажиров и членов экипажа не получил травм. В настоящее время специалисты проводят расследование причин происшествия и оценивают ущерб, а также устанавливают сроки для ремонта самолета. Тем не менее матч хоккейного клуба «Автомобилист» против астанинского «Барыса» запланирован на 12 января 19:00 по местному времени (17:00 мск) в Екатеринбурге.

Ранее сильный ветер помешал рейсу из Новосибирска приземлиться в аэропорту Братска. В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что самолету пришлось уйти на запасной аэродром в Иркутске.

