12 января 2026 в 18:49

Бывшую ведущую «Орла и решки» отправили в тюрьму для мигрантов в США

Телеведущую Хвостову не пустили в США после обнаружения БДСМ-костюма в багаже

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Бывшую ведущую шоу «Орел и решка» Василису Хвостову не допустили на территорию Соединенных Штатов, сообщает Telegram-канал «112». Причиной стали предметы в ее багаже и формулировка в описании профиля в соцсети, вызвавшие подозрения пограничников.

По информации авторов, при прохождении паспортного контроля в нью-йоркском аэропорту сотрудников службы насторожило большое количество штампов в ее документе. Это послужило основанием для тщательного досмотра личных вещей телеведущей.

В ходе проверки багажа были обнаружены книга с провокационным названием «Пошлая Библия» и элемент БДСМ-костюма. После этого Хвостову отправили в отдельное помещение для дополнительного опроса, где офицеры также изучили содержимое ее смартфона.

Описание аккаунта в Instagram (деятельность в РФ запрещена), содержащее фразу «семь лет секси-путешествий», было расценено как компрометирующее. Авторы канала уточняют, что в результате американская виза ведущей была аннулирована, а ее саму поместили в камеру временного содержания в тюрьме для мигрантов. Спустя сутки Хвостову депортировали обратно в Европу, откуда она прибыла в США.

Ранее стало известно, что граждане Украины возглавили антирейтинг мигрантов-преступников из постсоветских стран в США. Список включает в себя 27 человек, обвиняемых в совершении тяжких преступлений, они были охарактеризованы как худшие из худших.

