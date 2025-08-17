Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 13:43

Блогера-иноагента могут лишить квартиры в Москве

У блогера Варламова могут конфисковать квартиру в Москве

Илья Варламов Илья Варламов Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

У блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут конфисковать квартиру в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, речь идет о двухкомнатной квартире в Северном Тушино площадью 64 квадратных метра.

В материале отмечается, что на жилье Варламова уже может быть наложен арест после того, как его приговорили к восьми годам колонии по делу о распространении фейков о российской армии. По мнению юристов, в скором времени квартиру конфискуют в пользу государства.

14 августа Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил блогера к восьми годам лишения свободы по статьям о распространении ложной информации об ВС России (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и уклонении от обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Дополнительно суд назначил штраф в 99 млн рублей и запретил администрировать сайты в течение четырех лет.

Ранее сообщалось, что судебные приставы начали принудительное взыскание штрафа в размере 50 тысяч рублей с Варламова за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Тверской суд Москвы признал его виновным по административной статье, однако штраф оплачен не был.

