С известного российского блогера начали принудительно взыскивать штраф

Судебные приставы начали принудительное взыскание штрафа в размере 50 тысяч рублей с блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Тверской суд Москвы признал его виновным по административной статье, однако штраф оплачен не был, пишет ТАСС.

Исполнительное производство возбуждено на основании решения суда о взыскании штрафа по статье 20.3.3 КоАП РФ. Варламов не оплатил штраф в установленный срок, что стало основанием для принудительного взыскания.

14 августа Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил блогера к восьми годам лишения свободы по статьям о распространении ложной информации об армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и уклонении от обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Дополнительно суд назначил штраф в 99 млн рублей и запретил администрировать сайты в течение четырех лет.

В настоящее время Варламов находится за пределами России и объявлен в межгосударственный розыск. Министерство юстиции включило его в реестр иностранных агентов в марте 2023 года.

Тем временем стало известно, что российский писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), объявленный в международный розыск, покинул территорию страны и прибыл в Нью-Йорк (США). Однако его текущее местонахождение остается неизвестным.