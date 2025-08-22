Блогер-иноагент получил угрозы расправой после посещения одной страны

Популярный блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) столкнулся с угрозами расправы во время посещения Бразилии. У себя на YouTube-канале он рассказал о поездке в эту популярную среди туристов страну и отметил, что во время съемок в Сан-Паулу посетил один из самых опасных районов города, известный как «Крэколандия» из-за массового распространения наркотиков.

Несмотря на предупреждения местных жителей о запрете съемок, блогер использовал скрытую камеру, размещенную в пачке сигарет. При попытке заснять процесс торговли запрещенными веществами один из продавцов заметил съемку и подошел к Варламову с угрозами. Местный житель несколько раз повторил, что съемка в этом районе запрещена, и заявил, что блогер может не пережить этот день.

Ранее стало известно, что у Ильи Варламова могут изъять московскую квартиру. Речь идет о двухкомнатной квартире площадью 64 квадратных метра в районе Северное Тушино. В сообщении указывается, что недвижимость уже может быть арестована после вынесения приговора о восьми годах колонии по делу о распространении фейков о российской армии. Юристы предполагают, что в ближайшее время жилье будет конфисковано в государственную собственность.

До этого судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания штрафа с Варламова на сумму 50 тысяч рублей. Тверской суд Москвы признал блогера виновным по административной статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, однако штраф не был уплачен в установленный срок.