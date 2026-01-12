Атака США на Венесуэлу
Сельдь под шубой как у мамы: возвращаем вкус детства

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сельдь под шубой, которая получается как у мамы, — это гораздо больше чем просто салат. Это настоящий гастрономический символ, аромат которого мгновенно вызывает в памяти ощущение праздника и тот особый, ни с чем не сравнимый уют семейного застолья.

Понадобится классический набор: несколько средних картофелин, две сладкие моркови, одна крупная свекла, три куриных яйца, одна сочная луковица и около двухсот граммов правильно слабосоленой жирной сельди.

Все овощи и яйца предварительно отвариваются до готовности, охлаждаются, а затем натираются на крупной терке, формируя основу будущих пластов. Лук, чтобы избавить его от излишней резкости, мелко шинкуется и ненадолго отправляется в холодную воду. Саму сельдь очищают от костей и нарезают на аккуратные небольшие кусочки.

Сборка салата сельдь под шубой — это медитативный и творческий процесс. На широкое плоское блюдо последовательно и аккуратно выкладываются слои: первым идет натертый картофель, затем ровным слоем распределяются кусочки сельди, сверху посыпается отжатый лук, после чего следует слой моркови. Каждый пласт, кроме последнего, слегка промазывается майонезом — его потребуется примерно четыре-пять столовых ложек.

Венчает композицию яркий слой натертой свеклы, который и формирует ту самую шубку. Готовую башню слегка промазывают майонезом, украшают россыпью мелко натертого яйца, а каждый слой нежно утрамбовывают, чтобы салат получился плотным, сочным и аккуратным при нарезке.

Ранее мы поделились рецептом хреновины «Огонек».

сельдь
свекла
салат
морковь
Александра Вкусова
А. Вкусова
