Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 22:30

Хреновина «Огонек» с имбирем: вкус, который согреет

Хреновина «Огонек» с имбирем: вкус, который согреет Хреновина «Огонек» с имбирем: вкус, который согреет Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Острая хреновина с имбирем «Огонек» — это пикантная закуска, которая отлично подчеркивает вкус мясных и рыбных блюд. Ее насыщенный аромат и жгучая острота делают трапезу по-настоящему яркой. Главный ингредиент — корень хрена, который в сочетании со свежим имбирем приобретает еще больше огненного характера.

Закуска «Огонек» с имбирем готовится просто. Для нее используют свежие помидоры, чеснок, корень хрена и немного натертого имбиря. Все компоненты измельчают и перемешивают до однородности. В результате получается аппетитная масса с неповторимым вкусом.

Подают хреновину с имбирем к шашлыку, колбаскам, запеченной рыбе или даже как приправу к борщу. Она отлично хранится в банках и становится незаменимой заготовкой на зиму.

Настоящая закуска «Огонек» с имбирем не только придает блюдам остроту, но и укрепляет иммунитет, ведь и хрен, и имбирь богаты витаминами и природными маслами. Такая заготовка станет вкусным и полезным дополнением к любому столу.

Ранее мы поделились рецептом лютеницы со сладким перцем и баклажанами.

домашние заготовки
рецепты
перец
баклажаны
Анна Скворцова
А. Скворцова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом — готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
28 сентября — День машиностроителя в России: праздник инженерной мысли
Обладатель Кубка Стэнли из «Вашингтон Кэпиталз» перейдет в «Металлург»
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.