13 декабря 2025 в 11:00

Лучшая закуска к игристому: брускетты с творожным кремом и запеченным перцем — итальянское настроение на вашей кухне

Лучшая закуска к игристому: брускетты с творожным кремом и запеченным перцем — итальянское настроение на вашей кухне. Эти брускетты — идеальный баланс вкусов и текстур: хрустящий хлеб, нежный сливочный крем, сладковатый запеченный перец и пикантные вяленые томаты. Простая в приготовлении, но изысканная закуска для ужина с вином или встречи гостей.

Для приготовления вам понадобится: 1 длинный багет или чиабатта, 1 крупный болгарский перец (красный или желтый), 100 г вяленых томатов в масле, 50 г оливок без косточек, 1 небольшая ялтинская луковица (или красный лук), 200 г творожного сыра , сок половины лимона, 30 г пармезана, сушеный или свежий базилик, оливковое масло, соль и черный перец.

Сначала запеките перец. Разогрейте духовку до 200 °C. Перец вымойте, смажьте каплей масла и отправьте на противне запекаться 30–40 минут, пока кожица не почернеет и не начнет пузыриться. Очистите, удалите семена и нарежьте небольшими кусочками. Приготовьте крем. В миске смешайте творожный сыр, лимонный сок, щепотку соли и молотого перца. Взбейте вилкой до легкой воздушности. Вяленые томаты и оливки крупно порубите. Лук нарежьте очень тонкими полукольцами. Свежий базилик нарвите руками, сушеный слегка разотрите между пальцами.

Багет нарежьте на ломтики толщиной 1,5–2 см. Сбрызните или слегка смажьте оливковым маслом с двух сторон и обжарьте на сухой сковороде-гриль или в тостере до появления хрустящих полосок. На каждый теплый тост намажьте сыр и выложите ложку начинки с овощами. Сверху натрите немного пармезана и украсьте листиком свежего базилика.

Ранее мы готовили кармашки из тостового хлеба со шпротами. Праздничная закуска за 20 минут.

