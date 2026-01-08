Беру 1 свежий или замороженный кабачок: оладьи с сыром и чесноком обожает вся семья — быстро, ароматно и очень вкусно

Для этого рецепта вам понадобится 1 свежий или замороженный кабачок. Эти оладьи — идеальный вариант для лёгкого завтрака, сытного перекуса или ужина на скорую руку. Кабачки делают их нежными и сочными, сыр добавляет насыщенный вкус, а чеснок — аппетитный аромат. Готовятся просто, а исчезают со стола моментально.

Ингредиенты: кабачок — 1 шт., яйцо — 1 шт., тёртый сыр — 50 г, чеснок — 1 зубчик, мука — 1 ст. л., соль и перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Приготовление: кабачок очистите от кожуры и натрите на крупной тёрке, при необходимости слегка отожмите лишний сок. Добавьте яйцо и хорошо перемешайте. Всыпьте тёртый сыр, положите измельчённый чеснок, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте муку и ещё раз тщательно перемешайте до однородной массы. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон. Подавайте горячими со сметаной и свежей зеленью — просто, по-домашнему и очень вкусно.

