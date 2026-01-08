Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 07:32

Беру 1 свежий или замороженный кабачок: оладьи с сыром и чесноком обожает вся семья — быстро, ароматно и очень вкусно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Для этого рецепта вам понадобится 1 свежий или замороженный кабачок. Эти оладьи — идеальный вариант для лёгкого завтрака, сытного перекуса или ужина на скорую руку. Кабачки делают их нежными и сочными, сыр добавляет насыщенный вкус, а чеснок — аппетитный аромат. Готовятся просто, а исчезают со стола моментально.

Ингредиенты: кабачок — 1 шт., яйцо — 1 шт., тёртый сыр — 50 г, чеснок — 1 зубчик, мука — 1 ст. л., соль и перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Приготовление: кабачок очистите от кожуры и натрите на крупной тёрке, при необходимости слегка отожмите лишний сок. Добавьте яйцо и хорошо перемешайте. Всыпьте тёртый сыр, положите измельчённый чеснок, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте муку и ещё раз тщательно перемешайте до однородной массы. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон. Подавайте горячими со сметаной и свежей зеленью — просто, по-домашнему и очень вкусно.

Ранее мы делились рецептом блинчиков, которые расхватывают прямо со сковородки. Вкусняшки с ветчиной, сыром и зеленью.

Проверено редакцией
Читайте также
В такую кабачковую лепешку кладу любую начинку: быстрая вкуснятина на завтрак и перекус
Общество
В такую кабачковую лепешку кладу любую начинку: быстрая вкуснятина на завтрак и перекус
Моя любовь из Осетии: нежнейший пирог с картошкой и сыром. Не лепешка, а слоеное облако с начинкой
Общество
Моя любовь из Осетии: нежнейший пирог с картошкой и сыром. Не лепешка, а слоеное облако с начинкой
Гениальный способ накормить семью: эти биточки с картошкой готовятся из того, что всегда есть дома
Общество
Гениальный способ накормить семью: эти биточки с картошкой готовятся из того, что всегда есть дома
Салат «Песцовая шубка» с крабовыми палочками не похож на обычный крабовый салат — нежный, яркий и очень вкусный
Общество
Салат «Песцовая шубка» с крабовыми палочками не похож на обычный крабовый салат — нежный, яркий и очень вкусный
Тортилья с картошкой и сыром: с этими лепешками вы полюбите утро и завтраки
Общество
Тортилья с картошкой и сыром: с этими лепешками вы полюбите утро и завтраки
кабачки
сыр
оладьи
простой рецепт
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Служащие ICE застрелили пытавшуюся скрыться женщину в Миннеаполисе
В США начался стихийный митинг из-за убийства в Миннеаполисе
США обвинили Данию в неспособности защитить Гренландию
Камбоджа экстрадировала в Китай подозреваемого в онлайн-мошенничестве
США нашли способ обвалить цены на нефть
«Не сможем выжить»: Карлсон объяснил, почему США необходим союз с Россией
Такер Карлсон раскрыл, о чем говорит увеличение военного бюджета США
Поминальная свеча стала причиной пожара в Иркутске
«Мистер голкипер»: скончался знаменитый рекордсмен НХЛ
Худеем вкусно: рецепт нежного супа из брокколи — готовим за 20 минут
Власти рассказали о судьбе известного слона-убийцы
«Немыслимое»: на Западе раскрыли детали антироссийского проекта
Утильсбор, штрафстоянки, детское кресло: изменения для водителей в 2026-м
Такер Карлсон рассказал, когда будет покончено с НАТО
США назвали захваченный ими танкер «Маринера» фальшивым
«Движемся в этом направлении»: Карлсон предрек миру новую войну
Минпромторг назвал возможную дату появления в магазинах «российских полок»
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 января: инфографика
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ
Стало известно, где могла пропасть семья Усольцевых
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.