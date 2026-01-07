Такие блинчики расхватывают прямо со сковородки: вкусняшки с ветчиной, сыром и зеленью

Эти блинчики с ветчиной — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется сытно, быстро и по-домашнему вкусно. Нежное тесто, ароматная ветчина, тянущийся сыр и свежая зелень делают их идеальными и для завтрака, и для перекуса. Пока жарятся — исчезают, проверено не раз.

Ингредиенты: яйца — 3 шт., сахар — 1 ст. л., соль — щепотка, молоко — 500 мл, растительное масло — 3 ст. л., мука — 180 г (примерно 1 стакан), ветчина — 100 г, твёрдый сыр — 70 г, свежая зелень — по вкусу.

Приготовление: яйца взбейте с сахаром и солью до лёгкой пены. Влейте молоко и хорошо перемешайте. Постепенно добавьте муку и замесите однородное блинное тесто без комочков. В готовое тесто добавьте натёртые на крупной тёрке ветчину и сыр, мелко нарезанную зелень и растительное масло. Аккуратно перемешайте. Разогрейте сковороду и жарьте блинчики на среднем огне до румяной корочки с двух сторон. Подавайте сразу — горячими, ароматными и невероятно вкусными. Такие блины хороши и сами по себе, и со сметаной или любимым соусом.

