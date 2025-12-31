Тосты с джемом надоели. Готовлю французские гренки из Лиона: с грушей и шоколадной стружкой — шикарное начало дня

Тосты с джемом надоели. Готовлю французские гренки из Лиона: с грушей и шоколадной стружкой — шикарное начало дня

Этот рецепт превращает простой черствый багет в изысканный десерт, достойный лучших парижских кафе. Пропитанные ванильно-молочной смесью ломтики хлеба обретают бархатистую текстуру внутри и покрываются золотистой карамельной корочкой снаружи, а сочные груши и тающий горький шоколад добавляют благородную сладость и яркий вкусовой аккорд.

Для приготовления вам понадобится: 4 ломтика черствого багета или белого хлеба (2 см толщиной), 2 яйца, 150 мл молока, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. ванильного экстракта, щепотка соли, 1 спелая груша, 50 г темного шоколада, 2 ст. л. сливочного масла, сахарная пудра для подачи. Взбейте яйца с молоком, сахаром, ванилью и солью. Грушу очистите и нарежьте тонкими дольками. Обмакните каждый ломтик хлеба в яичную смесь на 1–2 минуты с каждой стороны, чтобы он хорошо пропитался. Разогрейте в сковороде половину масла, обжарьте гренки на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяности. В конце жарки добавьте оставшееся масло и дольки груши, обжаривайте 1–2 минуты. Выложите готовые гренки на тарелки, сверху разложите грушу. Полейте растопленным шоколадом и сразу посыпьте сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.