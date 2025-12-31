Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 11:35

Тосты с джемом надоели. Готовлю французские гренки из Лиона: с грушей и шоколадной стружкой — шикарное начало дня

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рецепт превращает простой черствый багет в изысканный десерт, достойный лучших парижских кафе. Пропитанные ванильно-молочной смесью ломтики хлеба обретают бархатистую текстуру внутри и покрываются золотистой карамельной корочкой снаружи, а сочные груши и тающий горький шоколад добавляют благородную сладость и яркий вкусовой аккорд.

Для приготовления вам понадобится: 4 ломтика черствого багета или белого хлеба (2 см толщиной), 2 яйца, 150 мл молока, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. ванильного экстракта, щепотка соли, 1 спелая груша, 50 г темного шоколада, 2 ст. л. сливочного масла, сахарная пудра для подачи. Взбейте яйца с молоком, сахаром, ванилью и солью. Грушу очистите и нарежьте тонкими дольками. Обмакните каждый ломтик хлеба в яичную смесь на 1–2 минуты с каждой стороны, чтобы он хорошо пропитался. Разогрейте в сковороде половину масла, обжарьте гренки на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяности. В конце жарки добавьте оставшееся масло и дольки груши, обжаривайте 1–2 минуты. Выложите готовые гренки на тарелки, сверху разложите грушу. Полейте растопленным шоколадом и сразу посыпьте сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Превращаю печеную картошечку в нежный и ароматный крем-суп с беконом и чеддером
Общество
Превращаю печеную картошечку в нежный и ароматный крем-суп с беконом и чеддером
Клюква, темный шоколад и творожный ганаш — собираю торт «Рубиновая ночь». Изысканный контраст кислинки и сладости
Общество
Клюква, темный шоколад и творожный ганаш — собираю торт «Рубиновая ночь». Изысканный контраст кислинки и сладости
Идеи закусок, которые выделят вас в компании: закусываем ром правильно
Семья и жизнь
Идеи закусок, которые выделят вас в компании: закусываем ром правильно
Лучшая закуска к игристому: брускетты с творожным кремом и запеченным перцем — итальянское настроение на вашей кухне
Общество
Лучшая закуска к игристому: брускетты с творожным кремом и запеченным перцем — итальянское настроение на вашей кухне
Если запечь эту смесь на батоне, то получатся отличные гренки к веселым напиткам — вкусно и просто
Общество
Если запечь эту смесь на батоне, то получатся отличные гренки к веселым напиткам — вкусно и просто
рецепты
тосты
гренки
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, чем пытались ударить по резиденции Путина
Украине не разрешили выйти из программы углеродного регулирования
В Минобороны России раскрыли характер атаки ВСУ на резиденцию Путина
Жена Газманова появилась на публике в мини-платье с глубоким декольте
Названы возможные последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина
Минобороны РФ раскрыло детали отражения атаки на резиденцию президента
Мать и дочь умерли после отравления морепродуктами
Дед Мороз из «Усадьбы в Кузьминках» рассказал о своем заветном желании
На Западе подтвердили согласие Зеленского на территориальные уступки
«Выглядят непобедимыми»: Трамп пришел в восторг после кадров Парада Победы
Стало известно, какие регионы оказались на пути дронов к резиденции Путина
Зимний десерт с характером: торт «Эстерхази» с дерзкой облепихой
Скончалась внучка Джона Кеннеди
Появились подробности отражения атаки ВСУ на резиденцию Путина
В Одесской области были повреждены два объекта энергетики
Готовлю «Наполеон» по ГОСТу: процесс трудоемкий, но результат того стоит
Минобороны показало схему уничтожения атаковавших резиденцию Путина дронов
В МО раскрыли новые детали атаки на резиденцию Путина
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 декабря: где сбои в РФ
С 1 января в России заработают новые меры соцподдержки
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.