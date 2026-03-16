Гренки на молоке — прошлый век. Добавляю 2 ингредиента — даже колбаса не нужна: съедаются еще на сковороде, пока горячие

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого перекуса или завтрака. Его необычность в том, что карамелизированный лук придает привычным крабовым палочкам пикантную сладость и сочность, а хрустящий хлеб завершает эту вкусную симфонию.

Получается обалденная вкуснятина: румяные тосты с нежной, ароматной начинкой, где сладковатый лук оттеняет вкус крабовых палочек, создавая идеальный баланс. Такие бутерброды исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете их приготовить.

Для приготовления вам понадобится: 200 граммов крабовых палочек, 2 луковицы, 1 батон или 8–10 ломтиков белого хлеба, 3 столовые ложки майонеза, 2 столовые ложки растительного масла для жарки, соль и перец по вкусу. Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета и мягкости. Крабовые палочки натрите на крупной терке или мелко нарежьте.

Смешайте крабовые палочки с обжаренным луком, добавьте майонез, соль и перец, тщательно перемешайте. Хлеб подсушите на сковороде или в тостере до легкой хрустящей корочки. На каждый ломтик выложите приготовленную начинку и подавайте сразу.

