Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 6 апреля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 6 апреля

В пресс-службе оперштаба региона заявили, что в Новороссийске обломки дронов упали на территории двух промышленных предприятий. На одном из объектов возникло небольшое возгорание, которое оперативно потушили.

«Обломки БПЛА упали на территории двух предприятий Новороссийска. Пострадавших нет. В одном из случаев произошло возгорание, которое оперативно потушили», — сказано в публикации.

Глава города Андрей Кравченко, в свою очередь, сообщил, что в Новороссийске обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе. По его словам, на базе школы № 29 развернут пункт временного размещения.

«Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе. Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают специальные и экстренные службы», — написал Кравченко.

В результате атаки беспилотников пострадали восемь человек, включая двоих детей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Силы противовоздушной обороны с 20:00 до 23:00 мск сбили 148 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что все они были самолетного типа.

«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Сразу в нескольких регионах России в ночь на воскресенье, 5 апреля, была введена опасность атаки БПЛА. В частности, силы ПВО были приведены в боеготовность в Ярославской, Костромской и Тульской областях, а также в Республике Татарстан.

При этом в Самарской области в связи с угрозой подлета БПЛА был введен режим «Ковер», воздушное пространство закрыто на всех высотах, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели и в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, сообщила Росавиация.

«Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ночь на воскресенье канал SHOT в MAX сообщил о серии громких взрывов над населенными пунктами Нижегородской области, предварительно, силы противовоздушной обороны ликвидируют беспилотники ВСУ.

«Серия громких взрывов прогремела над Кстово Нижегородской области. Предварительно, ПВО работает по вэсэушным дронам. Местные жители рассказали SHOT, что за 20 минут было слышно не менее пяти-шести взрывов в разных частях города. По словам очевидцев, в небе мелькают яркие вспышки, а также слышно гудение двигателей в небе», — написал канал в 01:51 мск.

В публикации говорится, что БПЛА летят на низкой высоте и по ним работает система ПВО.

В 02:39 SHOT заявил, что ПВО отражает уже третью волну БПЛА ВСУ в Нижегородской области.

«Очевидцы рассказали, что было слышно более 20 взрывов над городом. Город находится под атакой уже более двух часов. <...> Также наблюдаются перебои с электричеством в некоторых районах, а в одной из частей города виден дым. Официальной информации пока нет», — утверждают авторы.

Минобороны РФ информацию об атаке ВСУ на Нижегородскую область пока не комментировало.

