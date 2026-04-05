05 апреля 2026 в 01:00

SHOT: минимум пять взрывов громыхнуло в небе под Нижним Новгородом

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Telegram-канал SHOT сообщил, что над городом Кстово в Нижегородской области раздалась серия громких взрывов. По предварительной информации канала, силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников — за 20 минут прозвучало от пяти до шести мощных хлопков. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Местные жители рассказали в беседе с SHOT о массированной работе ПВО по воздушным целям в разных частях города. По версии канала, беспилотники летят на низкой высоте. SHOT добавил, что в небе мелькают яркие вспышки, слышно гудение двигателей.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Оперативные службы работают на местах возможных падений обломков.

Ранее российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В течение семи часов дежурные расчеты уничтожили 69 дронов самолетного типа над пятью регионами страны. Работа была проведена над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской областей и Республики Крым в период с 15:00 до 22:00 по московскому времени.

Регионы
Нижний Новгород
атаки ВСУ
БПЛА
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

