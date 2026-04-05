SHOT: минимум пять взрывов громыхнуло в небе под Нижним Новгородом

SHOT: минимум пять взрывов за 20 минут раздалось в Кстово Нижегородской области

Telegram-канал SHOT сообщил, что над городом Кстово в Нижегородской области раздалась серия громких взрывов. По предварительной информации канала, силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников — за 20 минут прозвучало от пяти до шести мощных хлопков. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Местные жители рассказали в беседе с SHOT о массированной работе ПВО по воздушным целям в разных частях города. По версии канала, беспилотники летят на низкой высоте. SHOT добавил, что в небе мелькают яркие вспышки, слышно гудение двигателей.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Оперативные службы работают на местах возможных падений обломков.

Ранее российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В течение семи часов дежурные расчеты уничтожили 69 дронов самолетного типа над пятью регионами страны. Работа была проведена над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской областей и Республики Крым в период с 15:00 до 22:00 по московскому времени.