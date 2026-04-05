05 апреля 2026 в 23:50

Российская ПВО за три часа сбила почти 150 украинских дронов

Силы противовоздушной обороны с 20:00 до 23:00 мск сбили 148 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что все они были самолетного типа.

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее Гладков сообщил, что семь человек пострадали при атаке ВСУ с помощью БПЛА на бронированный микроавтобус в селе Замостье Грайворонского округа. По его словам, женщину и четверых мужчин с осколочными ранениями различных частей тела госпитализировали.

Утром 5 апреля пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 87 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской и Ленинградской областей. Также ВСУ пытались атаковать Мордовию и Крым.

