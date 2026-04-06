Атака ВСУ на Новороссийск 6 апреля: взрыв в многоэтажке, пострадавшие

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали Новороссийск в ночь на понедельник, 6 апреля. Что об этом известно, сколько пострадавших, есть ли жертвы?

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Краснодарском крае российская ПВО отразила несколько волн атак украинских дронов. По версии канала, под ударом оказались Новороссийск, Анапа, Сочи, Геленджик и Славянский район.

Как пишет SHOT, мощные взрывы слышались со стороны Черного моря, сработали сирены воздушной опасности. Согласно сообщению канала, атака дронов длилась более двух часов, и за это время слышали более 15–20 хлопков в разных городах и районах края.

Позднее в пресс-службе оперштаба региона заявили, что в Новороссийске обломки дронов упали на территории двух промышленных предприятий. На одном из объектов возникло небольшое возгорание, которое оперативно потушили.

«Обломки БПЛА упали на территории двух предприятий Новороссийска. Пострадавших нет. В одном из случаев произошло возгорание, которое оперативно потушили», — сказано в публикации.

Глава города Андрей Кравченко, в свою очередь, сообщил, что в Новороссийске обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе. По его словам, на базе школы № 29 развернут пункт временного размещения.

«Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе. Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают специальные и экстренные службы», — написал Кравченко.

Кроме того, Telegram-канал Baza сообщил, что в Новороссийске трое человек получили травмы после падения обломков беспилотника во дворе жилого дома. По версии канала, осколками также были повреждены припаркованные автомобили.

Как пишет Baza, троих пострадавших увезли на скорой помощи. По сообщению канала, состояние пострадавших уточняется.

Минобороны РФ информацию не комментировало.

Какие еще регионы атаковали ВСУ в ночь на 6 апреля

Силы противовоздушной обороны с 20:00 до 23:00 мск сбили 148 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что все они были самолетного типа.

Порядка 500 тыс. абонентов в ДНР лишились света из-за удара ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщил премьер-министр республики Андрей Чертков в Telegram-канале. Энергетики приступили к ликвидации последствий.

