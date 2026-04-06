06 апреля 2026 в 00:38

Атака ВСУ на Новороссийск 6 апреля: взрыв в многоэтажке, пострадавшие

Беспилотник ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали Новороссийск в ночь на понедельник, 6 апреля. Что об этом известно, сколько пострадавших, есть ли жертвы?

Что известно об атаке ВСУ на Новороссийск ночью 6 апреля

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Краснодарском крае российская ПВО отразила несколько волн атак украинских дронов. По версии канала, под ударом оказались Новороссийск, Анапа, Сочи, Геленджик и Славянский район.

Как пишет SHOT, мощные взрывы слышались со стороны Черного моря, сработали сирены воздушной опасности. Согласно сообщению канала, атака дронов длилась более двух часов, и за это время слышали более 15–20 хлопков в разных городах и районах края.

Позднее в пресс-службе оперштаба региона заявили, что в Новороссийске обломки дронов упали на территории двух промышленных предприятий. На одном из объектов возникло небольшое возгорание, которое оперативно потушили.

«Обломки БПЛА упали на территории двух предприятий Новороссийска. Пострадавших нет. В одном из случаев произошло возгорание, которое оперативно потушили», — сказано в публикации.

Глава города Андрей Кравченко, в свою очередь, сообщил, что в Новороссийске обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе. По его словам, на базе школы № 29 развернут пункт временного размещения.

«Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе. Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают специальные и экстренные службы», — написал Кравченко.

Кроме того, Telegram-канал Baza сообщил, что в Новороссийске трое человек получили травмы после падения обломков беспилотника во дворе жилого дома. По версии канала, осколками также были повреждены припаркованные автомобили.

Как пишет Baza, троих пострадавших увезли на скорой помощи. По сообщению канала, состояние пострадавших уточняется.

Минобороны РФ информацию не комментировало.

Какие еще регионы атаковали ВСУ в ночь на 6 апреля

Силы противовоздушной обороны с 20:00 до 23:00 мск сбили 148 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что все они были самолетного типа.

«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

Порядка 500 тыс. абонентов в ДНР лишились света из-за удара ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщил премьер-министр республики Андрей Чертков в Telegram-канале. Энергетики приступили к ликвидации последствий.

«Враг вновь нанес удар по нашей энергетической инфраструктуре. В результате без света остались почти 500 тыс. абонентов в разных городах республики», — уточнил Чертков.

Читайте также:

Старики и зэки в ВСУ, дуэли БПЛА: ситуация на фронтах СВО вечером 5 апреля

Британцы нарываются, дерзкий рейд США, БПЛА в Ленобласти: что будет дальше

Разгром у Сум, курсантов загребли в ВСУ: новости СВО к вечеру 5 апреля

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи в России стабилизировали состояние отца Сырского
Более сотни рейсов задержаны в российском аэропорту из-за БПЛА
Полиция третьи сутки ищет Героя России
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
Военный эксперт раскрыл потери ВСУ за неделю
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе по Ирану
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

