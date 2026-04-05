Атака ВСУ оставила без света почти 500 тыс. абонентов ДНР

Порядка 500 тыс. абонентов в ДНР лишились света из-за удара ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщил премьер-министр республики Андрей Чертков в Telegram-канале. Энергетики приступили к ликвидации последствий.

Враг вновь нанес удар по нашей энергетической инфраструктуре. В результате без света остались почти 500 тыс. абонентов в разных городах республики, — уточнил Чертков.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Донецке прогремело около пяти хлопков. По информации авторов, жители отметили в небе характерный механический гул. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

До этого число мирных жителей, раненных в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, увеличилось до пяти человек. Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что в Буденновском районе при атаке ударного беспилотника пострадали четыре женщины и один мужчина.

Также тело мужчины достали из-под завалов двухэтажного жилого дома в Васильевке Запорожской области. По словам главы Васильевского муниципального округа Натальи Романиченко, число погибших в результате удара ВСУ выросло до трех.