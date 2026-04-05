SHOT сообщил, что на Кубани ПВО отразила несколько волн атак БПЛА

SHOT сообщил, что на Кубани ПВО отразила несколько волн атак БПЛА SHOT: ПВО РФ отразила несколько волн атак дронов ВСУ в Краснодарском крае

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Краснодарском крае российская ПВО отразила несколько волн атак украинских дронов. По версии канала, под ударом оказались Новороссийск, Анапа, Сочи, Геленджик и Славянский район. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Как пишет SHOT, мощные взрывы слышались со стороны Черного моря, сработали сирены воздушной опасности. Согласно сообщению канала, атака дронов длилась более двух часов, и за это время слышали более 15–20 хлопков в разных городах и районах края.

Ранее число мирных жителей, раненных в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, увеличилось до пяти человек. Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что в Буденновском районе при атаке ударного беспилотника пострадали четыре женщины и один мужчина.

До этого тело мужчины достали из-под завалов двухэтажного жилого дома в Васильевке Запорожской области. По словам главы Васильевского муниципального округа Натальи Романиченко, число погибших в результате удара ВСУ выросло до трех. Также атака противника привела к гибели ребенка 2014 года рождения. Удар, как оказалось, наносился управляемой авиационной бомбой.