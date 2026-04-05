Разгром у Сум, курсантов загребли в ВСУ: новости СВО к вечеру 5 апреля

Российские войска поразили ряд военных аэродромов Украины, в Сумской области уничтожена колонна техники противника, а дефицит кадров вынудил командование ВСУ отправлять на фронт 20-летних курсантов. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 5 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ хотели перебросить колонну в Сумы, а получилось — на тот свет

Колонна техники Вооруженных сил Украины была уничтожена в Сумской области, сообщил командир сводной артиллерийской группы с позывным Пресс. По его данным, это произошло при попытке переброски сил противника на один из участков фронта.

Он уточнил, что на этом направлении ведется круглосуточная разведка и наблюдение с использованием различных типов БПЛА. Противник надеялся скрыть свои передвижения в тумане, однако колонна была замечена разведкой группировки «Север». После этого по противнику нанесли удар артиллерией и дронами.

ВС РФ сорвали операцию украинских саперов

Операторы российских войск беспилотных систем группировки «Север» также предотвратили вылазку украинских саперов. Группа солдат противника была уничтожена дронами. Командир роты с позывным Коготь уточнил, что военные сорвали попытку противника заминировать участок местности на Харьковском направлении.

Коготь добавил, что данные о цели передавались с помощью штатных средств связи, а качественное интернет-соединение позволяло транслировать ситуацию в прямом эфире на командные пункты. Это также позволило вести объективный контроль происходящего.

Другой оператор БПЛА, с позывным Кот, уничтожил шесть украинских внедорожников, располагая всего одним дроном-камикадзе. Сослуживец Кота добавил, что умелый дроновод заметил цель во время «свободной охоты» за техникой и живой силой ВСУ.

Сальдо раскрыл роль подполья в будущем Херсона

Пророссийское подполье в Херсоне также продолжает работу по ослаблению ВСУ, что может помочь России скорее освободить город, констатировал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, вопреки репрессиям со стороны ВСУ, подпольщики успешно деморализуют противника.

По словам губернатора, партизанское движение заставляет противника ждать удара отовсюду, что изматывает ВСУ. Кроме того, это влияет и на моральный дух граждан.

«Подпольщики на правом берегу показывают, что Херсон жив и никогда не будет сломлен», — сказал Сальдо.

Ловцы украинских дезертиров сами не хотят ехать на фронт

Украинское командование также не может совладать с проблемой рядовых, которые бросают оружие и бегут со службы. Генштаб направил в Харьковскую область спецотряды военной службы для борьбы с массовым дезертирством. Российские силовики выяснили, что военная полиция будет искать беглецов, а также должна удержать коммунальщиков, которых насильно вывезли из города на строительство укреплений.

Однако план ВСУ столкнулся с неожиданными трудностями, которые начались внутри самой службы правопорядка. Ведомство не смогло собрать нужное количество личного состава из-за «внезапной эпидемии ОРВИ». Силовики отмечают, что таким образом украинские военные пытаются легально избежать командировки в прифронтовой район.

ВСУ затыкают дыры на фронте «зелеными» курсантами

Стало известно, что командование ВСУ начало перебрасывать курсантов полтавского института в зону боевых действий в Сумской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Молодых людей, которым еще не исполнилось 20 лет, распределяют в 50-ю артиллерийскую бригаду и назначают командующими.

Причиной такого решения стал критический дефицит квалифицированных специалистов по связи в Краснопольском районе, из-за чего вчерашние студенты вынуждены сразу брать на себя руководство подразделениями. Юношей также назначают на вакантные должности связистов в ускоренном порядке.

Украинские военные аэродромы снова тряхнуло

За минувшие сутки ВС РФ также поразили инфраструктуру военных аэродромов, объекты топливно-энергетического комплекса Украины, действующие в интересах ВСУ, передает Минобороны РФ в мессенджере MAX. По данным ведомства, задачи осуществлялись ракетными войсками и артиллерией с помощью оперативно-тактической авиации и ударных БПЛА. Атакам также подверглись пункты дислокации наемников и ВСУ в 148 районах. Помимо этого, Минобороны России заявило об ударе по позициям бригады охраны украинского Генштаба.

Киев не получил ракет от Трампа и стал клянчить у американцев

Также стало известно о планах Киева обратиться напрямую к американским гражданам и Конгрессу США с просьбой о поставках ракет для систем ПВО Patriot. По данным издания, в Киеве серьезно обеспокоены возможным прекращением поставок со стороны Вашингтона, даже если они финансируются за счет европейских средств.

Кроме того, значительная часть ракет сейчас расходуется непосредственно армией США на Ближнем Востоке. По этой причине украинское руководство рассматривает вариант прямого обращения «к народу США и конгрессу». Однако американские власти дали Киеву ясно понять, что в приоритете у них сейчас другие направления, а не поддержка ВСУ.

