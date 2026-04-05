05 апреля 2026 в 07:30

Устроили «охоту» на ВСУ у Доброполья: успехи ВС РФ к утру 5 апреля

Военнослужащие войск беспилотных систем группировки войск «Центр» в режиме свободной охоты уничтожили живую силу формирований ВСУ на Добропольском направлении. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 5 апреля?

Как сообщили в Минобороны России, целью «охоты» был срыв ротации подразделений ВСУ.

«Расчеты ударных FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск „Центр“ с целью срыва ротации подразделений противника совершили налет в режиме свободной охоты на позиции и живую силу формирований ВСУ на Добропольском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В министерстве проинформировали, что все выявленные группы ВСУ, передвигающиеся по одному-два человека, а также укрывшийся личный состав в лесополосах были ликвидированы.

Там отметили, что также была уничтожена автомобильная техника противника.

Тремя ударами уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Артиллерийский расчет 152-мм гаубицы «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» в Херсонской области нанес огневое поражение по пункту управления беспилотниками и укрытию, где находился личный состав ВСУ, сообщил ТАСС командир взвода 227-й артиллерийской бригады 49-й общевойсковой армии с позывным Тихон.

«Мы отработали по пункту управления беспилотных летательных аппаратов. Воздушная разведка доложила, откуда производились запуски FPV противника, где была замечена его живая сила. Расчет осуществил наведение по указанным координатам и произвел три прицельных выстрела. Цель поражена», — отметил он.

Тихон заявил, что самоходное орудие «Гиацинт-Б» успешно поражает позиции украинских военных на правом берегу Днепра. Недавно артиллеристы поразили цель на рекордном расстоянии — около 28 километров. Уничтоженным объектом стало артиллерийское орудие противника.

Ефрейтор помог уничтожить три дрона типа «Баба-яга» ВСУ

Ефрейтор Александр Кущ нашел три октокоптера типа R-18, известных как «Баба-яга». Благодаря его усилиям, расчет FPV-дронов успешно уничтожил все цели, рассказали в Минобороны России.

В военном ведомстве сообщили, что Кущ в качестве оператора расчета FPV-дронов штурмовой роты выполнял боевую задачу по прикрытию позиций российских подразделений от ударов средств воздушного нападения противника. В момент боя он находился на наблюдательном посту и вел визуальное наблюдение за воздушным пространством.

«Благодаря профессионализму и бдительности ефрейтора Александра Куща за время боевого дежурства в зоне ответственности расчета уничтожено три украинских октокоптера типа R-18», — подчеркнули в министерстве.

Также в МО отметили подвиг старшего сержанта Евгения Злыгостева. Он поддерживал огнем российские штурмовые отряды, выполняя боевую задачу.

«В ходе боевой работы по подавлению артиллерии противника в составе расчета 130-мм пушки М-46 старший сержант Евгений Злыгостев обеспечил непрерывное ведение огня, точно выполнял команды командира и быстро проводил обслуживание орудия при стрельбе. В результате слаженной работы всего российского расчета уничтожено артиллерийское орудие и четверо военнослужащих ВСУ», — проинформировали в Минобороны России.

Сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

В российском военном ведомстве заявили, что военнослужащие войск беспилотных систем группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений ВСУ в Запорожской области.

«Противник на автомобильной технике пытался прорваться к местам высадки для дальнейшего накопления живой силы. В ходе боевой работы операторы ударных БПЛА группировки „Восток“ своевременно обнаружили и уничтожили транспортные средства ВСУ. Группы противника, пытавшиеся спешиться и рассредоточиться на местности, ликвидированы точными сбросами и ударами FPV-дронов», — рассказали в МО.

Там также отметили, что в Запорожской области группам воздушного прикрытия группировки удалось сорвать атаку разведывательных дронов и тяжелых гексакоптеров противника.

Кроме того, в ведомстве сообщили об уничтожении замаскированных блиндажей ВСУ в лесополосах на Запорожском направлении.

