Мины в Запорожье, налет на Курскую область: как ВСУ атакуют Россию 4 апреля

4 апреля Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по российским территориям. По данным Минобороны РФ, за ночь было уничтожено более 80 дронов противника. В результате налета на Таганрог погиб один человек. Как еще ВСУ атакуют регионы России — в материале NEWS.ru.

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 85 БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской областей.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили украинские беспилотники над территориями Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Крым и акваторию Черного моря, уточнили в ведомстве.

47 беспилотников ВСУ сбиты в Курской области за сутки

Мирный житель погиб при атаке ВСУ на село Карыж Глушковского района, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, за сутки над регионом сбили 47 беспилотников. Также в селе Сухиновка пострадал местный житель.

«Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 3 апреля до 07:00 4 апреля сбито 47 вражеских беспилотников различного типа. 13 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Восемь раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», — отметил он.

Хинштейн уточнил, что при атаке ВСУ в селе Калиновка Хомутовского района были разрушены крыша частного дома, остекление и кузов грузовика. Вблизи села Малое Солдатское Беловского района повреждено остекление и кузов двух машин, а также грузовая машина. По словам губернатора, в деревне Анахина Октябрьского района осколки дрона повредили остекление и фасад частного дома.

Саперы обезвредили свыше 2 тыс. взрывчатки в Запорожской области

Саперные группы за месяц обезвредили свыше 2 тыс. взрывоопасных предметов в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, такие находки по большей части были замаскированы в лесополосах, труднопроходимых местах, разрушенных и неиспользуемых зданиях. Взрывоопасные предметы были ликвидированы, уточнил губернатор.

«Специалисты инженерных подразделений за прошедший месяц обследовали около 200 квадратных километров территории, более 5 тыс. километров маршрутов и свыше 1600 объектов, при этом обнаружено и обезврежено более 2 тыс. взрывоопасных предметов», — сказано в сообщении.

Один человек погиб и четверо пострадали при атаке ВСУ на Таганрог

В ходе ночной воздушной атаки Вооруженных сил Украины на Ростовскую область в Таганроге погиб один человек, еще четверо получили ранения, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, среди пострадавших — трое жителей города и один гражданин иностранного государства. По оценкам медиков, состояние троих раненых оценивается как тяжелое. Врачи борются за их жизнь.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Окажем помощь семье», — написал Слюсарь.

Ракетный удар пришелся по коммерческой инфраструктуре Таганрога. Возник пожар на территории складских помещений логистической компании. Людей эвакуировали. В настоящий момент возгорание локализовано. На местах происшествия работают экстренные службы. Данные о повреждениях уточняются. На территории области объявлена беспилотная опасность.

Сотрудник предприятия в Тольятти получил ранение при атаке БПЛА

В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Тольятти пострадал сотрудник одного из промышленных предприятий города, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По его словам, также дрон попал по крыше многоквартирного дома.

Раненый рабочий в данный момент госпитализирован. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавшего уточняется.

«Также зафиксирован прилет БПЛА по крыше многоквартирного дома. На месте работают оперативные службы. Есть незначительные повреждения кровли, в нескольких квартирах выбиты стекла», — отметил глава региона.

На месте работают оперативные службы. Жильцам предложили пункты временного размещения. Все последствия обещают устранить в кратчайшие сроки. Также на территории северного промышленного узла ограничено движение транспорта.

